Governo de Goiás dá boa notícia para alunos bolsistas da rede estadual de educação

O aplicativo NetEscola passou por uma atualização que será disponibilizada a partir de segunda-feira (12), a será possibilidade de consultar o saldo do Programa Bolsa Estudo.

Iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o aplicativo vem sendo ajustado desde o início de 2023 com o objetivo de melhorar o funcionamento e e garantir a qualidade. Agora, os usuários poderão acompanhar o status do pagamento mensal da Bolsa Estudo, se o dinheiro está disponível no cartão e demais informações sobre o repasse.

Na versão anterior, já era possível realizar o login de acesso, visualizar a frequência diária e do calendário mensal, o boletim escolar, assim como o realizar o gerenciamento e cadastramento do estudante na plataforma do programa. Além disso, o NetEscola disponibiliza conteúdos didáticos.

Programa Bolsa Estudo

O programa busca incentivar a aprendizagem, combater a evasão escolar e diminuir os efeitos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19. Desse modo, todos os estudantes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Goiás têm direito ao repasse mensal de R$ 111,92.

Desde que a matrícula esteja regularizada e com os dados do estudante e do responsável atualizados, o pagamento da Bolsa Estudo é automático. Porém, o estudante deve cumprir os requisitos de frequência mínima de 75% mensalmente em todas as disciplinas e obter média escola de nota 6 a cada bimestre.

O governo disponibiliza mais informações por meio do site.