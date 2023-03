Jovem fica em estado grave ao fazer a manobra ‘superman’ e bater em carro na BR-153; veja

Um acidente entre uma motocicleta e um carro, no km 424 da BR-153, em Anápolis, deixou um jovem em estado grave. O caso aconteceu na manhã deste domingo (12).

O Portal 6 apurou que, por volta das 11h, dois jovens trafegavam pela rodovia, em motos separadas, quando começaram a executar uma manobra perigosa, conhecida como “superman”.

No entanto, em um dado momento, um dos rapazes não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira de um automóvel que também estava na pista.

Em uma gravação, flagrada por um motorista que passava no local no momento do acidente, é possível ver o momento em que o rapaz atinge a parte de trás do veículo e cai no chão.

De acordo com a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pelo trecho, o rapaz foi encaminhado em estado grave até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). O trecho não precisou ser interditado.

Como o nome do paciente não foi divulgado, o Portal 6 não checar junta a unidade de saúde o atual quadro clínico dele.