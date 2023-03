Concessionária faz aviso importante para motoristas que vão passar pelas BRs-153, 414 e 080

A Ecovias do Araguaia – concessionária que administra o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins – anunciou que realizará reparos de drenagem e obras no pavimento das BRs-153, 414 e 080.

As operações acontecerão até domingo (19) e estão previstas para começar entre 07h ou 13h, podendo variar conforme os trechos.

Durante os procedimentos, haverá a circulação alternada, com sistema de ‘pare e siga’, e intercalação entre as pistas sul e norte, além da interdição total em alguns trechos.

Entre as ações, estão previstas: poda de árvores, implantação de sinalização horizontal, reparo e instalação de defensas metálicas, entre outras atividades.

As intervenções acontecerão nos municípios de Anápolis, Pirenópolis, Rialma, Jaraguá, Porangatu, Barro Alto, Uruaçu, Vila Propício, Hidrolina, Nova Glória, São Francisco de Goiás e entre outros.