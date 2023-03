Grande Goiânia tem mais de 400 vagas de emprego disponíveis ao longo desta semana

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) de Aparecida de Goiânia, em parceria com empresas do município, oferece 419 vagas de emprego ao longo desta semana. São opções em diversas áreas, administrativas e de produção.

Entre as oportunidades, são destaque 83 vagas para operador de caixa, 23 para auxiliar de serviços gerais e 18 para empacotador. Também foram disponibilizadas opções para primeiro emprego e portadores de necessidades especiais (PNE).

As inscrições podem ser feitas nos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs) da cidade, das 08h às 17h30, de segunda a sexta-feira nas unidades do Centro.

São eles o SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial. O atendimento é realizado por livre demanda, sem a necessidade de agendamento

Nas unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping o atendimento ocorre das 08h às 17h de segunda a sexta e das 8h às 13h aos sábados.

Já no Araguaia Shopping, o SAC funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Nestes casos é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar número de telefone para contato.

Com a disponibilidade de uma vaga para o perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante.

Caso não encontre uma vaga para o seu perfil, o interessado pode acessar o site novamente, já que a lista de vagas é atualizada diariamente.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (62) 99194-3491. Caso queira anunciar vagas, os atendimentos ocorrem pelo WhatsApp (62) 99297-4113.