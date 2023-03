Homem descobre que perdeu mais de R$ 50 mil após comer ovo de Páscoa; entenda o caso

Falta pouco menos de um mês para a Páscoa, celebrada neste ano no dia 09 de abril. No entanto, as histórias com chocolates já começam a aparecer por aí.

Adam Davis é um britânico que resolveu comprar um ovo de páscoa para comemorar a data antes da hora, mas descobriu que perdeu mais de R$ 50 mil após comer o alimento.

Davis foi avisado por amigos, que viram as imagens gravadas por ele e o alertaram que aquele chocolate na verdade era um dos 280 premiados que a marca Cadbury espalhou por diversas lojas do Reino Unido.

A história do homem é um pouco parecida com a contada no filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, já que a Cadbury colocou um número para que os sortudos entrassem em contato para reivindicar o prêmio.

Após perder os mais de R$ 50 mil, Davis se defendeu alegando que estava “com muita fome” e não sabia que a competição existia.

“Não me sinto mal por ter comido. Quem mais pode dizer que comeu 10 mil euros em 30 segundos? — disse o britânico. — O dinheiro vem e vai, mas a história de um fracasso épico dura a vida inteira”, contou.