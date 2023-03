Cobertura do sinal 5G pode ser ampliada em Goiás nos próximos meses, anuncia Caiado

Novidade que teve início em 2022, a cobertura do sinal 5G pode ser ampliada em Goiás nos próximos meses.

Durante encontro com representantes de 49 municípios, nesta terça-feira (14), Ronaldo Caiado (UB), propôs que o estado seja pioneiro na atração de empresas para operar o sistema de conexão.

Sancionada neste ano, a lei estadual que trata da Política Estadual de Estímulo à Implantação de Tecnologias de Conectividade Móvel, pode ser utilizada como modelo padrão do 5G.

A ideia é de que haja um uniformidade nas regras para acelerar o processo de instalação do sinal no estado. “[As empresas] vão escolher para investir o estado que seja moderno, menos burocrático e mais resolutivo”, explicou Caiado.

Atualmente, Goiânia é a única cidade goiana que foi inclusa na primeira fase de liberação do 5G no estado. No final de 2022, 49 municípios foram aprovados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para a implantação do 5G em Goiás.

Outros 32 estão com planejamento aprovado pela agência reguladora e 164 a serem programados, totalizando os 246 municípios.