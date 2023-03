Com público de 6 mil torcedores, Jonas Duarte é palco de tumulto e empurra-empurra

Diversos transtornos foram relatados pelo público, em especial atrasos e dificuldades para adentrar no Estádio Jonas Duarte, no último sábado (11). A partida era a semi-final do Goianão, entre Goiás e Anápolis e o público presente foi de 6,2 mil pessoas – sendo 4,5 mil ingressos gratuitos do Torcida Premiada.

O Portal 6 apurou que a capacidade total do estádio é de aproximadamente 9,5 mil pessoas. Apesar do clima esportivo causado pela lotação do estádio, o que agrada os “torcedores-raiz”, a entrada acabou sendo muito estreita para o acesso do público, o que gerou empurra-empurra e atrasos de mais de 30 minutos. Em alguns casos torcedores até perderam o jogo.

Por meio de comentários deixados em uma publicação nas redes sociais da própria Prefeitura, vários anapolinos demonstraram insatisfação com a realidade atual.

As situações descritas pelos internautas trazem à tona questões estruturais do Jonas Duarte. Um dos torcedores relatou, “Precisa ter pelo menos dois portões de acesso para os torcedores! Vi crianças e mulheres sendo quase esmagados na bagunça…”

Outro comentou que ‘a torcida deu um show e mostrou que merecemos mais respeito, e um estádio com o mínimo de decência’.

Em 2015, um projeto de construção de um anel a mais, nas arquibancadas, previa a transformação do estádio em uma “mini-arena”, contudo acabou embargado. Provavelmente, a estrutura faria a diferença em situações como as vividas pelos torcedores no último jogo.

Em nota a Prefeitura Municipal de Anápolis explica que a condução no dia do jogo é do time de mando com supervisão da Federação Goiana de Esporte e diz que irá se reunir com a organização dos próximos jogos para impedir intercorrências.

Leia a nota da Prefeitura na Íntegra:

A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura informa que a responsabilidade da condução do evento no dia do jogo é do time de mando com supervisão da Federação Goiana de Esporte. Segundo a organização, o atraso para a entrada de torcedores aconteceu devido ao sistema de leitura de ingressos, contratado especialmente para a partida do último sábado. A Secretaria, responsável por ceder o estádio, se reunirá com a organização dos próximos jogos para impedir que intercorrências como essa se repitam.