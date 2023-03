Jovem ganha R$ 2 milhões na loteria e chama atenção de cidade após ser acometido por tragédia

Aos 16 anos, Callum Fitzpatrick tirou a sorte grande na loteria. Morador de Belfast, na Irlanda do Norte, ele faturou o equivalente a R$ 2 milhões em 2014.

Sete anos depois, no entanto, foi acometido por uma tragédia. Acontece que o jovem faleceu aos 23 anos de causas desconhecidas e chamou atenção de toda a cidade onde vivia.

Isso porque na época em que faturou o prêmio milionário, acabou ficando bastante conhecido. Callum Fitzpatrick era de uma família humilde e trabalhava em uma marcenaria.

Com o dinheiro, conseguiu ajudar os parentes e se dedicar aos estudos. Se formando, por exemplo, em engenharia civil na prestigiada Universidade de Ulster.

O jornal britânico The Sun classificou como “trágica” a partida repentina do jovem. Foram várias as mensagens de lamento e luto.

“Um jovem maravilhoso e inteligente, um grande amigo e companheiro de equipe, que infelizmente deixou esta vida muito cedo”, publicou o Ballymartin GAC, time local de futebol da qual ele era fã.

O clube, em um gesto de pesar, cancelou uma partida. Estabelecimentos comerciais também fecharam as portas e foram diversas as pessoas que acompanharam o velório e sepultamento.

A morte de Callum Fitzpatrick foi descrita como “completamente devastadora” pelos enlutados que estiveram presentes no funeral, reportou o The Sun, que cobriu o caso.

Ele deixou para trás o pai Colin, a mãe Sheila e as irmãs Tierna, Corragh e Meagh, além de muitos amigos. As circunstâncias do falecimento até hoje não foram divulgadas.