Jovens de Goiânia viralizam com jeito diferente de fazer pedido no McDonald’s

A dupla Tyago & Gabriel tem dado o que falar um vídeo que mostra os cantores fazendo alguns pedidos de maneira nada convencional. A brincadeira foi feita em uma unidade do Mc Donald’s e em uma joalheria em Goiânia.

No vídeo, os jovens contam com a ajuda da cantora Vitória Montes e começam na hamburgueria, fazendo um cover ao som de violão do famoso hit Telefone Mudo: “Eu quero pedir três combos de Big Mac, 2 com coca cola e suco de uva…”.

A equipe de funcionários se divertiu bastante, e todo o pessoal da cozinha foi lá dar uma espiada para conferir a atração.

Nos comentários, os usuários pareceram curtir a brincadeira. “Vocês tem que fazer mais vídeos a sim” disse um. “Adorei”, escreveu outro.

Veja!