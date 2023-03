Para muitos casais um dos maiores valores dentro de um relacionamento é a fidelidade, sendo assim, os dois precisam trabalhar em conjunto para não cair em tentação.

Isto é, evitar ao máximo situações que o expõe a possíveis vacilos.

É claro que isso não é regra para todos, muitos possuem maturidade para lidar com todo e qualquer sentimento e ama o parceiro (a) acima de tudo.

6 hábitos comuns que quem namora deve ter cuidado para não cair em tentação:

1. Continuar flertando nas redes sociais

Durante toda a solteirice as pessoas costumam flertar nas redes sociais, trocar likes, fazer comentários e tudo mais.

Bom, continuar fazendo isso depois de iniciar um relacionamento pode ser considerado traição, por isso, deve-se parar.

2. Usar aplicativos de namoro

Lado a lado ao flerte nas redes sociais, manter o perfil ativo em aplicativos de namoro também é algo que não pega muito bem quando se entra em um relacionamento.

Afinal, está fazendo o que lá se você já tem um amado ou amada?

Sendo assim, para imediatamente com esse comportamento para não cair em tentação.

3. Ir para as baladinhas

Dependendo da sua parceira ou parceiro, continuar indo para as baladinhas mesmo depois de namorando pode ser um grande problema.

Por isso, é melhor deixar esse hábito de lado.

4. Manter amizade com ex

Para muitas pessoas, não é nada legal o companheiro manter amizade com a ex ou com o ex.

Porque acaba gerando uma desconfiança e fora que qualquer deslize pode significar um passaporte para um reatamento.

5. Ir atrás dos amigos solteiros

Se um dos lados do relacionamento só quer andar com os amigos solteiros pode ser que na realidade ele esteja afim de algo fora da relação.

Por isso, muito cuidado com esse hábito

6. Só dar rolê sozinho ou sozinha

Por fim, ficar também só indo para rolês sozinho ou sozinha pode ser mais um problema, já que facilmente outras pessoas podem achar que você está solteiro e, consequentemente, vai chegar em você com segundas intenções.

