Expoana 2023 tem a data confirmada e parque de diversões com roda gigante é uma das novidades

Ansiosamente aguardada por muitos anapolinos, a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2023 está marcada para acontecer entre os dias 29 de abril e 03 de maio, e promete agradar o público com algumas novidades preparadas. Dentre elas, um destaque é um parque de diversões com roda gigante.

Organizador do evento, o presidente José Caixeta, do Sindicato Rural de Anápolis (SRA), adiantou que nesta edição, os artistas convidados devem animar e atender as expectativas da cidade.

O agito será iniciado no dia 29 de abril com a escolha da Rainha, Princesa e Madrinha da pecuária, no Bailo do Cowboy. Dia 30, os cavaleiros e amazonas vão reinar e mostrar para o que vieram na Cavalgada Expoana.

Completando, a parte mais aguardada pelo público acontecerá no Parque de Exposições Agropecuárias Sant’Ana das Antas, de 03 a 06 de maio. Esse período será preenchido pelos shows, exposição de animais, provas, feirão agro, cursos do Senar Goiás e rodeio com a Companhia KGB, que terá a locução de Luís Carlos Goiano.

Com a parceria formada com o programa Voluntários do Coração da Prefeitura de Anápolis, o evento contará com bilheteria social e todo o alimento arrecadado será destinado à entidades filantrópicas e famílias carentes do município.

Uma outra novidade anunciada pelo Sindicato Rural é que nesta edição, a praça de alimentação ficará ainda mais próxima do público.

A 64ª edição da Expoana conta com a parceria do Sistema Faeg/Senar/Ifag, Sebrae Goiás e Prefeitura de Anápolis e, em breve, todas as atrações devem ser confirmadas para que os anapolinos já possam deixar anotado na agenda.