Goiás vai começar a imunizar grupos de risco com vacina contra a Monkeypox

Com 563 casos da doença confirmados, Goiás vai começar a vacinar as pessoas que fazem parte do grupo de risco da Mpox – monkeypox, que teve o nome alterado em novembro de 2022 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para tanto, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) recebeu, nesta terça-feira (14), 538 doses que, conforme o governo, devem ser aplicadas ainda nesta semana. A ação faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Foram definidos três grupos como público-alvo, entre aqueles de pré-exposição e pós-exposição.

Serão as pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas. Profissionais de laboratórios, entre 18 e 49 anos, que trabalham diretamente com o orthopoxvírus, com nível de biossegurança 03.

Além disso, portadores de HIV, com contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 200 células nos últimos 06 meses.

A gerente de imunização da SES, Joice Dorneles, afirmou que, “O objetivo é o imunizar pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da Mpox. Com a vacinação, será possível evitar internações e até óbitos pela doença”.