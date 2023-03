Jovem decide por divórcio um dia após anunciar que casou e seguidores dizem o que acham

Sofi Maure é uma jovem, de apenas 25 anos, que anunciou pelo TikTok que havia casado com ela mesma. No entanto, o divórcio ocorreu um dia após a divulgação da união.

A história foi divulgada pelo The Mirror. Tudo teve início quando ela postou uma foto com um vestido de noiva e anunciando o matrimônio.

“Hoje, em um dos momentos mais falsos da minha vida, eu decidir comprar um vestido de noiva e um bolo de casamento para me casar”, dizia a postagem compartilhada por ela.

A decisão foi elogiada pelos seguidores que a parabenizaram e destacaram o “amor próprio” demonstrado pela jovem.

No entanto, não demorou muito para que a moça voltasse ao TikTok para anunciar a separação. Assim como no anúncio do casamento, os seguidores disseram o que acharam da atitude.

“Há um tipo de divórcio específico, e rápido, que pode ser realizado durante os 3 primeiros meses de casamento. Não se preocupe”, disse um. “Arrume um bom advogado o quanto antes”, aconselhou outro.