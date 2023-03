Melhor “Festa do Pijama” de Anápolis promete até premiação para figurino destaque

No próximo sábado (18), Anápolis terá mais um evento na Chácara do Cacinho, no Privê Lírio dos Campos.

A bola da vez é a Festa do Pijama, que garantirá prêmios especiais para aqueles que estiverem com o melhor figurino.

O festejo contará com atrações de peso no mundo do funk, eletrofunk e desande, como Rulf, PH7, Desandelão, Kalahari e Breaks.

O evento está marcado para ter início às 20h, rolando até de madrugada.

No espaço haverá open gummy para aqueles que chegarem cedo, além de um bar que irá comercializar cerveja, vodka e drinks não alcóolicos.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ticket Box. Além disso, a organização fez uma oferta imperdível. Utilizando o código “Portal6”, é possível obter 10% de desconto na compra.