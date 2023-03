Ex-jogador do Vila Nova vira réu por fraudes em jogos no Campeonato Brasileiro Série B

Após a Justiça receber uma denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), o ex-jogador de futebol do Vila Nova Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como “Romário”, se tornou um dos réus em um processo sobre fraudes no Campeonato Brasileiro Série B de 2022.

Segundo a apuração, um grupo criminoso especializado em apostas esportivas estaria aliciando os atletas para manipular o resultado das partidas e lucrar com as ações cometidas pelos esportistas.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), teve início diante de uma denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo de Carvalho.

Ele apontou que um dos responsáveis pelo esquema de corrupção, o empresário Bruno Lopez de Moura, afirmou que teria pago um “sinal” de R$ 10 mil para Romário, para que ele fizesse um pênalti ainda no primeiro tempo, durante uma partida contra o Sport Club Recife.

Caso o jogador cometesse a infração, receberia mais R$ 140 mil do empresário. No entanto, isso acabou não acontecendo.

O empresário também teria afirmado a Hugo Jorge que fez a mesma coisa com outros dois atletas, de clubes distintos, em partidas diferentes.

No total, 14 pessoas foram indiciadas, sendo oito jogadores de futebol e seis membros da organização criminosa. Bruno Lopez, por sua vez, chegou a ser preso no dia 14 de fevereiro, mas foi liberado após cinco dias.