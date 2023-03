Pai se revolta com filha que perdeu “racha” com Gusttavo Lima em Goiás; veja

Um vídeo viralizou no TikTok da goiana Aryelly Polizel. Nas imagens, que já contam com mais de 85 mil visualizações, a irmã mais nova da influencer grava a reação do pai ao saber que o cantor Gustavo Lima a desafiou para um racha.

Contrariando o senso comum, o pai das jovens, Laercio, não ficou bravo pela filha ter participado de um racha, mas sim por não ter ganho.

O que aconteceu, como conta a mãe das jovens, é que a caçula estava dirigindo em uma rodovia quando a Mercedes do sertanejo ultrapassou com o filtro abaixado e aguardou que ambos os carros estivessem emparelhados. Logo que posicionados, arrancaram já em velocidade.

Entretanto, como é revelado, a moça não foi capaz de acompanhar o oponente, sem nem sequer ter tentado. A reação do pai diante desse cenário é de total indignação.

Ele afirma que ficou totalmente incrédulo de a filha ter perdido tão facilmente. Ainda diz que, caso fosse ele no volante, a história seria outra.

Em um vídeo posterior, Aryelly explica a reação do pai. A irmã compete desde quando era muito nova em competições e corridas de jipes de gaiola.

Defendendo a caçula, a influencer afirma que, apesar de a Land Rover da família ser modificada para aumentar o desempenho, não havia como acompanhar a Mercedes do cantor.

Nos comentários dos vídeos, diversos internautas se divertiram com a situação. “Mas como assim tava sem o pedal do acelerador. @GusttavoLima, na próxima tu não escapa”, disse um.

“Tinha que ter tentado. Ás vezes a habilidade supera a potência do outro carro” escreveu outra.