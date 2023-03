Sindicato Rural de Anápolis diz que não tem vínculo com show de MC Pipokinha e apenas alugou o espaço para o evento

O Sindicato Rural de Anápolis (SRA) veio a público se pronunciar sobre o show da polêmica MC Pipokinha, que tem uma apresentação marcada no município para o próximo dia 24, durante o evento “Santa Farra”.

Em nota, a entidade informou que “não compactua com as falas e comportamentos da artista”. Também esclareceu que não tem nenhum vínculo com a funkeira.

Além disso, o sindicato afirmou que apenas alugou o espaço do Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, localizado às margens da BR-153, para a realização da festividade.

“O evento [Santa Farra] é de total responsabilidade da empresa organizadora do show”, concluiu o informativo do SRA.

Recentemente, a MC Pipokinha se envolveu em diversas polêmicas após menosprezar a profissão de professor e por atos cada vez mais ousados durante as performances.