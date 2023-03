Culto termina após pastor ser acusado de ter caso com fiel da igreja

A realização de um culto terminou em confusão após o pastor que ministrava a celebração ser acusado de ter caso com uma fiel da igreja.

Não foi revelada a cidade onde ocorreu o desentendimento, mas pelas imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver o caos que se instaurou no templo após a revelação.

O religioso acusou os obreiros de armação, mas o homem que o acusava mostrou que tinha provas no celular que comprovavam a traição.

O vídeo compartilhado no Twitter já conta com mais de 1 milhão de visualizações. Usuários se divertiram com a confusão e aproveitaram para dar a opinião sobre o ocorrido.

“Eu colocava no telão hahha”, sugeriu um. “Fico imaginando Deus e o diabo rindo dessa por** toda!”, disse outro. “As irmãs todas caindo fora com medo de rolar mais alguma fofoca”, observou uma terceira.