Espaço com o pôr do sol mais bonito de Anápolis é excelente opção para casamentos

O dia do casamento é sempre algo especial, que marca o início de um novo ciclo na vida do casal. Por isso, obviamente, o lugar onde a cerimônia será realizada é um dos pontos que mais geram dúvidas e até mesmo desespero para os noivos.

A Estância Alto do Mirante, localizada na região Norte de Anápolis, oferece casamentos ao ar livre dignos de cinema. O ambiente, isolado e acolhedor, possui uma vista sensacional dos morros ao redor, que fica ainda mais impressionante durante o pôr do sol.

No local, que comporta até 500 pessoas, além de uma piscina com cascata de cair o queixo, há bastante espaço para organizar tendas e toldos. Com várias espreguiçadeiras espalhadas, confere à estância um aspecto extremamente hospitalar e voltado para a família.

É oferecido ainda um quarto que pode ser usado como espaço exclusivo da noiva para o grande dia.

Para mais informações, o contato com a administração da Estância é feito através do (62) 99234-4860.