Homem que estava desaparecido é encontrado morto em quarto de hotel de Goiânia

Um homem que estava desaparecido desde quarta-feira (15) foi encontrado nesta sexta-feira (17) morto em um quarto de hotel, no Setor Oeste de Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima, de 42 anos, tinha sido vista pela última vez adentrando o estabelecimento no mesmo dia em que sumiu.

Ele só foi encontrado por uma camareira que, ao entrar no quarto onde o homem estava hospedado para fazer um serviço rotineiro de limpeza, se deparou com o corpo caído no chão.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local e, logo depois, o Corpo de Bombeiros também compareceu, atestando a morte da vítima de fato.

Apesar do óbito misterioso, não foram encontrados indícios de que o homem tenha sofrido violência, sendo considerado um falecimento natural, por parada cardiorrespiratória.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi ao local e ficou responsável pela retirada do corpo do estabelecimento, levando-o para a realização do laudo cadavérico.