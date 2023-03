Morre Lance Reddick, ator de ‘John Wick’ e ‘Fringe’, aos 60 anos

O ator Lance Reddick morreu nesta sexta-feira aos 60 anos. Ele foi encontrado morto em casa pela polícia, que confirmou a informação ao TMZ. Um representante do artista também confirmou a informação à imprensa. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O artista era conhecido pelos diversos papéis coadjuvantes que fez no cinema e na televisão. O mais recente foi na franquia “John Wick”, no qual interpretou o papel do concierge do hotel Continental em todos os filmes -incluindo o mais recente, “Baba Yaga”, que está para estrear nos cinemas.

Reddick também ficou conhecido pelos trabalhos nas séries “Fringe”, “Lost” e “The Wire”, que marcaram a história da televisão americana.