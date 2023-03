Nestes últimos seis dias antes do Sol transitar para a casa de áries, haverá alguns signos que sofrerão com a volta de uma pessoa que estava soterrada no passado e decidiu levantar das cinzas.

Obviamente, existe um bom motivo para ter deixado esse alguém no passado e isso deve ser levado em consideração antes de o aceitar novamente em um local de destaque em sua vida.

É válido analisar criteriosamente se essa pessoa realmente mudou e se vai ser benéfico confiar novamente em alguém que já te machucou. Caso acredite, é claro que todo mundo merece uma segunda chance, mas priorize sempre sua saúde mental.

Afinal, se você precisou passar por um longo trajeto sozinho para se recuperar, com certeza não vale a pena se jogar no fundo do poço outra vez e retomar à estaca zero.

Confira agora quais as casas astrológicas que terão de lidar com esse reaparecimento inusitado e ponderar se realmente compensa abrir as portas para esse alguém que reaparecerá. Veja!

3 signos que sofrerão com a volta de uma pessoa que estava no passado:

1. Gêmeos

Por não serem muito bons em fechar ciclos, os geminianos são mestres em manter portas abertas com pessoas que já deveriam ter sido excluídas de suas vidas.

E, desta vez, não será diferente. Alguém que já está desaparecido há algum tempo retornará te pedindo perdão, tentando retomar um espaço de prioridade na sua vida. Só não dá para cair no mesmo papo duas vezes, né?

Fique em alerta com esse tipo de comportamento, principalmente os mais manipularem, incisivos e narcisistas. Essas pessoas anseiam pela “posse” e te perder pode ser uma tortura para elas.

Mas veja bem: isso não quer dizer que haja amor. Pelo contrário.

2. Libra

O libriano também adora manter o equilíbrio em todas as relações, até mesmo as fadadas ao fracasso. Quando essa pessoa do passado te procurar, não caia em tentação. Se acabou, existem bons motivos, não é?

O nativo precisa olhar para frente e entender que tudo é transitório. Ou seja, é natural pessoas irem e virem de nossas vidas, partindo antes mesmo do esperado. E está tudo bem.

Não vá se machucar outra vez, nem mesmo machucar o outro. Só siga seu caminho que o sucesso te espera nos próximos dias.

3. Peixes

Por fim, o apaixonado do zodíaco pode ficar mais balançado do que nunca com esse reaparecimento. Mas não é hora de andar para trás, retrocedendo.

Pelo contrário, enquanto o Sol paira sobre a casa de peixes, é o momento ideal para dar bons passos à frente, conquistando o sucesso que tanto deseja e saindo da estagnação.

Não se deixe ser tão enganado novamente. Isso pode ser muito prejudicial.

