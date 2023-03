Anápolis é escolhida para receber super show em comemoração aos 40 anos de sucesso do cantor Daniel

Em uma verdadeira “declaração de amor”, Anápolis foi escolhida como palco para o super show em comemoração aos 40 anos de sucesso da carreira do cantor Daniel, além da inesquecível parceria com João Paulo.

Trazendo os maiores sucessos, assim como todo o romantismo presente nas canções, sertanejo promete encantar o coração dos anapolinos apaixonados no dia 17 de junho, na Estância Nobel.

Privilegiada, Anápolis foi uma das poucas cidades brasileiras escolhidas para sediar a importante turnê.

Os fãs do cantor sertanejo já podem inclusive ir se adiantando para não ficar sem os ingressos. A reserva da mesa ou do camarote pode ser realizada por meio do WhatsApp (62) 99493-6867 ou pelo (62) 98133-5276.

Além disso, através do site Ingresso S.A, é possível garantir os bilhetes para a área Vip, contando com open de cerveja, água e refrigerante, a partir de R$ 143.

Dentre tantos sucessos, os amantes do sertanejo raiz vão poder curtir em alto e bom som, “Minha Estrela Perdida”, “Tocando Em Frente”, “Estou Apaixonado”, assim como muito mais.