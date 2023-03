Jovem vítima de bullying morre após ter sido encontrada perambulando com corpo todo queimado

Vítima de bullying na escola, uma jovem, de 16 anos, morreu após ter sido encontrada perambulando pelo Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, com o corpo todo queimado e em estado de choque, nesta sexta-feira (17).

O Portal 6 apurou que uma testemunha ouviu a vítima pedindo por socorro e reparou que ela estava com diversos ferimentos, ainda sangrando. Diante da situação, o homem rapidamente parou para prestar apoio e ficar com ela até que o Corpo de Bombeiros chegasse.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente e um parente da jovem relatou que pouco antes, recebeu uma ligação pedindo para correr para a residência, pois a moça precisava de ajuda.

Chegando no imóvel, ele notou que o chão da sala estava repleto de sangue e que na cozinha, as chamas do fogão estavam acesas, além da torneira estar aberta.

Vendo toda aquela situação desesperadora, o homem correu para fora e viu a jovem com as roupas destruídas e o corpo já inteiro queimado pelas chamas.

A polícia foi informada que além do bullying, a vítima também estava com depressão.

Na residência, os agentes sentiram um forte cheiro de gás e puderam perceber que o chão estava tomado pela água da torneira que havia sido deixada aberta. Além disso, o teto da cozinha estava queimado e foi encontrada uma garrafa pet com um líquido que aparentava ser gasolina.

O Corpo de Bombeiros realizou o primeiro atendimento da vítima e posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Sereno.

No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, a jovem acabou não resistindo.

Uma das suspeitas é de que a vítima tenha ateado fogo no próprio corpo, mas o caso ainda será investigado pela Polícia Civil (PC).

A Polícia Científica esteve no local em que tudo ocorreu e realizou perícia.