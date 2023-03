Morte de adolescente de 15 anos causa grande comoção em Goianápolis

A trágica morte de Victor Hugo Ferreira Farias, de apenas 15 anos, está causando grande comoção em Goianápolis. O adolescente morreu nesta sexta-feira (17), após sofrer um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão.

O Portal 6 apurou que no momento do fato, a vítima estava pilotando uma motocicleta realizando entrega de gás no lugar do irmão, que não pôde trabalhar por estar doente.

No entanto, enquanto passava pela GO-415, em Goianápolis, o jovem acabou sendo atingido por um caminhão. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito no local do acidente.

Nas redes sociais, diversos parentes, amigos, conhecidos e até mesmo moradores da cidade, estão prestando a última homenagem para Victor Hugo.

“Nunca vou esquecer das nossas conversas sobre seus sonhos, das risadas… Você alegrava muito meus dias, vai fazer muita falta aqui amigo, eu nunca vou esquecer de você. Dói muito saber que nunca mais vou ouvir sua risada e das coisas que você me dizia rindo… Vai em paz”, lamentou um amigo.

“Por que você meu moleque, eu não tô acreditando nisso até agora. Quarta estávamos por aí de moto e hoje estou chorando por ter perdido você. Você vai fazer muita falta e não só para mim e sim para todo mundo nessa cidade”, afirmou outra colega nas redes sociais.