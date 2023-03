Base Aérea de Anápolis recebe simuladores de última geração do caça Gripen F-39E

A Base Aérea de Anápolis (BAAN) recebeu dois simuladores do caça Gripen F-39E e os dispositivos já estão em pleno funcionamento. A informação é da Saab, empresa sueca de Defesa e Segurança, responsável pelo design original da aeronave.

Os dispositivos de simulação estão entre os mais tecnológicos do mundo e oferecem um grau de realismo extremamente elevados. Dessa forma, os pilotos podem estudar e praticar nos mais diversos cenários e situações.

Comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), o Tenente-Coronel Aviador Gustavo Pascotto afirma que os simulares ajudarão no treinamento e, posteriormente, em tarefas mais estratégicas.

“Do básico ao avançado, os simuladores de voo são usados em duas etapas abrangendo todo o seu espectro de utilização. Na fase inicial, contribui no treinamento para ambientar os pilotos na operação básica da aeronave, como parte do processo de implantação desse vetor na FAB. Em um segundo momento, são usados em tarefas ainda mais estratégicas no treinamento operacional de alto nível, ou seja, em cenários e situações de alta complexidade”, explicou.

Desde o final de 2022, quatro caças F-39E Gripen estão sendo utilizados na BAAN, todos montados na Suécia. Porém, a partir desse ano, com peças enviadas pela Saab, haverá a montagem dos primeiros modelos feitos exclusivamente no Brasil.

A linha de montagem brasileira da aeronave está situada na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, no interior do Estado de São Paulo.