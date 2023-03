Goianos ganham mais de R$ 300 mil Mega-Sena; veja as cidades dos premiados

Cinco goianos foram premiados com mais de R$ 300 mil na última Mega-Sena, sorteada neste sábado (18), após acertarem a Quina na loteria. O prêmio será divido entre os sorteados, dessa forma, cada um ficará com R$ 61.915.

Foram quatro apostas vencedoras de Goiânia, sendo três realizadas em bolão e uma feita de forma simples. Já o outro vencedor é de Minaçu e fez o processo online.

Em todo Brasil, ninguém foi capaz de acertar as seis dezenas sorteadas, que foram: 04 – 12 – 14 – 41 – 46 – 53.

Diante disso, o valor total acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que no próximo sorteio o valor chegue a R$ 54 milhões.

O concurso seguinte está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (22).

As apostas podem ser realizadas em lotéricas credenciadas pela CEF, por aplicativo ou pelo site do banco. Participam da próxima edição todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

Os interessados em participar devem comprar o valor mínimo R$ 4,50. Os jogadores possuem o direito de escolher seis dezenas de 01 a 60.