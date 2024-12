Motociclista morre e garupa é encaminhado em estado grave após acidente na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Ocorrência foi atendida pela concessionária responsável pela via, a Triunfo Concebra, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Samuel Leão - 13 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu na BR-153. (Foto: Divulgação)

Após sofrer um acidente, na BR-153, em Aparecida de Goiânia, um motociclista, de 45 anos, morreu e o garupa, que o acompanhava, ficou gravemente ferido. O caso se deu na manhã desta sexta-feira (13).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o momento, o veículo envolvido na colisão não foi identificado. A hipótese da corporação é que teria sido um veículo de carga, que evadiu o local logo após o ocorrido.

A ocorrência foi atendida pela concessionária responsável pela via, a Triunfo Concebra, com o apoio dos policiais rodoviários. As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na rodovia.

Na sequência, o corpo teria sido recolhido e o ferido foi conduzido para uma unidade de saúde na capital.

Mais informações a qualquer momento.