Humberto Gessinger confirma apresentação em Goiânia no mês de abril

Para a alegria dos fãs, o cantor Humberto Gessinger, um dos maiores nomes da música brasileira, irá se apresentar em Goiânia no mês de abril.

O grande show está marcado para acontecer no dia 07, uma sexta-feira, no Centro de Convenções da PUC-GO. A apresentação deve começar por volta das 21h.

O artista gaúcho vem para a capital goiana com a turnê do disco “Não Vejo a Hora”, que contará com todos os sucessos da banda Engenheiros do Hawaii e músicas da carreira solo dele.

Ele será acompanhado por Rafa Bisogno na bateria e percussão, além de Felipe Rotta na guitarra e violão.

Os ingressos para o show já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site Furando a Fila. Os bilhetes de entrada também podem ser comprados fisicamente nos estabelecimentos das Óticas Diniz.