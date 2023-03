Jovem revela o segredo para ganhar R$ 11 mil todos os dias fazendo faxina

Em um vídeo postado no TikTok, uma jovem de 22 anos, moradora de Tampa, nos Estados Unidos, revelou o segredo para ganhar R$ 11 mil todos os dias fazendo faxina.

Identificada apenas como Sami, ela deu detalhes do trabalho e contou que o valor é alcançado pois ela trabalha com os seios para fora.

Em outros casos, dependendo do gosto do cliente, a jovem trabalha usando apenas lingerie. Apesar de parecer inofensivo, ela confidenciou que precisa de segurança para voltar bem para casa.

O vídeo com o relato foi excluído da plataforma e a conta suspensa.

“Hoje eu limpei cinco casas, cobrando US$ 300 por hora”, começa. Além do valor pelo trabalho, ela também fatura com as gorjetas dadas pelos patrões.

Normalmente o valor extra varia de US$ 150 a US$ 200 (entre R$ 800 e R$ 1000). O maior valor foi para limpar uma “casa grande e meio suja”, disse.