Mulher morre e passageira fica ferida após veículo sair da pista e capotar, em Pirenópolis

Um grave acidente de trânsito, ocorrido na tarde deste sábado (18), acabou tirando a vida de uma mulher e deixando outra ferida em Pirenópolis, município localizado na região Central de Goiás.

Conforme o Corpo de Bombeiros, no momento do fato, a motorista, de 53 anos e a passageira, de 50, trafegavam pela GO-338, que estava com a pista molhada por conta da chuva.

Ao fazer uma curva fechada, elas teriam se assustado e perdido o controle do automóvel, que caiu de um barranco e capotou.

A condutora do veículo acabou não resistindo e morreu no local. Já a passageira, foi resgatada pelos socorristas e encaminhada ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis.

Junto a ela, também foi recolhido um cachorro de pequeno porte, que sobreviveu à queda. O animal foi entregue a familiares da vítima.