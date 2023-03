Nos próximos dias, uma grande paixão vai chegar para alguns signos e será muito difícil resistir à sedução e à química que vocês descobrirão. Inclusive, a dica do zodíaco é que se entreguem mesmo, pois isso será incrível.

Estas casas astrológicas sofreram por muitas vezes com as decepções amorosas e até chegaram a perder um pouco da fé. Mas é hora de dar uma guinada nessa história.

Os signos agraciados pelo amor neste novo ciclo poderão descobrir uma nova fase da vida, colorida e energética, como nunca viram até então. A compatibilidade entre os novos casais serão de tirar o fôlego até mesmo dos mais céticos.

Porém, é necessário se jogar de cabeça, sem tanto medo do futuro. Esse momento pode ser incrível, mas se houver autossabotagens, isso não dará nada certo. Permitam-se mais!

Confira agora quais os signos que vivenciarão um amor bom!Veja!

Uma grande paixão vai chegar para estes 3 signos e será difícil resistir:

1. Leão

O leonino poderá receber alguém em sua vida logo mais, no momento em que menos estiver procurando, e perceber todo o cenário se revirando de cabeça para baixo.

A cumplicidade e a lealdade entre vocês serão de dar inveja nos outros. Vocês conseguirão se entender de uma forma que parecerá um sonho.

Não vamos negar que haverá dificuldades sim, como em todo relacionamento, porém os pontos positivos se sobressaem e fortalecem cada vez mais a possível relação mais longa de vocês.

Confie na intuição e no destino. A vida pode te surpreender nos próximos dias e você precisa ser menos controlador e se jogar mais nas novidades.

2. Sagitário

O sagitariano poderá conhecer alguém que também mudará todo o rumo da história. Vale ressaltar, inclusive, que essa pessoa está muito próxima e vocês podem já terem se encontrado.

Será um relacionamento muito agitado, divertido e diferente dos demais já vivenciados. Só não vale fugir correndo por medo. Isso não vai mais adiantar. Está na hora de amadurecer e deixar os traumas passados no pretérito.

Utilize essa energia e espiritualidade para ser feliz e amar alguém que poderá te corresponder e surpreender com a responsabilidade afetiva.

3. Aquário

Por fim, o aquariano também será agraciado com uma paixão completamente avassaladora, quente e inusitada. O que esse nativo menos tem buscado é um relacionamento sólido, mas isso mudará logo mais.

Com a virada de ano astrológica, que acontecerá nesta segunda-feira (20), as situações do campo amoroso poderão tomar rumos distintos e maravilhosos.

Por mais que tentem resistir, ficará complicado deixar de lado esse sentimento intenso e confuso – que tomará conta de todos os pensamentos do aquariano. Se jogue mesmo! Já está na hora!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!