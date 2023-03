Aberto concurso público com vagas para assistente administrativo e fiscal em Goiás

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Goiás (CORE-GO) anunciou o início do prazo para inscrição em um processo seletivo para assistente administrativo e fiscal em Goiás.

As oportunidades são para profissionais de nível médio ou técnico. No total, serão dois contratados para cada função, com o preenchimento de 100 vagas no cadastro de reserva.

O salário oferecido é de R$ 2.964,47, com R$ 52 de auxílio-alimentação por dia trabalho, entre outros benefícios. A carga horária é de 40h semanais.

Os interessados já podem se inscrever e terão até às 16h do dia 24 de abril para fazer o registro. Ele deve ser feito no site do Instituto Consulplan, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 74,12 para ambos os cargos.

Todos os candidatos farão uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas em locais e horários a serem decididos. A data prevista para a realização da avaliação é no dia 28 de maio, um domingo.

Para mais informações sobre o certamente, a pessoa interessada deve acessar o edital, disponibilizado na página da banca organizadora.