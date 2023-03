Escolas de Goiás se destacam em campeonato de robótica e vão participar de torneios internacionais

Quando o assunto é campeonato de robótica, os colégios da rede Sesi de Goiás mostram que não estão para brincadeira. No torneio nacional do “Festival Sesi de Robótica”, realizado entre 15 e 18 de março de 2023, quatro equipes de Goiás ficaram entre o top 5 nas quatro competições do torneio. Como parte da premiação, três delas seguirão um novo desafio, mas, dessa vez, em solo estrangeiro.

A mais bem colocada na competição foi a escola Sesi Planalto, em Goiânia, que ficou em 1º lugar na modalidade F1 in Schools, com a equipe Mach One. A vitória na primeira posição foi inédita em Goiás e dará ao time a oportunidade de participar do torneio internacional, em Singapura, em setembro deste ano.

Outra modalidade também vencida por um outro time do mesmo colégio, o “Justice FTC Team”, foi a chamada FTC. Os estudantes foram classificados para participar de uma competição internacional que acontecerá em Houston, localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos, de 19 a 22 de abril.

Já na disputa First Lego League (FLL), a equipe Robotic Engineers, do Sesi Campinas, foi a única equipe do estado a se classificar na categoria, ocupando a 4º posição. Agora, eles irão partir para uma nova etapa que acontecerá em Marrocos, entre os dias 18 a 21 de maio.

Ao Portal 6, um dos técnicos do time, Leandro Hall, afirma que a conquista é resultado de todo o trabalho realizado pelos alunos ao longo de quase sete meses.

“Ter ficado em quarto lugar para nós foi um sentimento único de dever cumprido. Prova que nós conseguimos melhorar os processos apresentados na etapa regional até a chegada do nacional. A equipe inteira tá êxtase, comemorando e se preparando para a etapa internacional”, diz ele.

Além desses prêmios, outro também foi conquistado pelo grupo BrainMachine, do Sesi Senai de Catalão, na categoria FRC. O time conquistou o segundo lugar, mas acabou perdendo a vaga no torneio internacional para a equipe Megazord de São Paulo (SP).