Estabelecimentos suspeitos de encomendar roubos de veículos ficam na mira da polícia, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PC) cumpriu, nesta terça-feira (21), oito mandados de busca e apreensão em estabelecimentos da região da Vila Canaã, em Goiânia, suspeitos de comercializarem peças de automóveis roubadas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Martins, os produtos eram oriundos de assaltos planejados por uma organização criminosa, que também operava em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), que era responsável por enviar os produtos para Goiás.

“Constatamos núcleos criminosos interligados nos estados de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro”, explicou ele.

Segundo a corporação, os estabelecimentos eram responsáveis por revender as peças roubadas e/ ou furtadas adquiridas de outros estados.

De acordo com a PC, os estabelecimentos também estão sendo investigados por crime de lavagem de capitais. A suspeita é que eles tenham praticado de forma sistemática a fim de reintroduzir o dinheiro do crime com aparência legal.