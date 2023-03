Goiânia é confirmada na rota de show da nova turnê do cantor Daniel

Mais uma cidade de Goiás foi incluída na rota de show da nova turnê do cantor Daniel. Além de Anápolis, Goiânia também receberá o artista ainda no primeiro semestre de 2023.

O show está previsto para acontecer no dia 16 de junho no Centro de Convenções da PUC, no Jardim Mariliza, a partir das 22h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site Balada App, com valores a partir de R$ 100 e que podem variar a depender do setor.

A turnê é em comemoração aos mais de 40 anos de carreira do artista e também terá um momento de homenagem ao cantor João Paulo – que fazia dupla com Daniel até 1997, quando faleceu.

A expectativa é que, durante a apresentação, algumas das principais canções da carreira do artista, como “Adora amar você” e “Pra ser feliz”, sejam relembradas.

Além dos municípios goianos, a turnê também passará pelas cidades de Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).