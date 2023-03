Jovens de escola pública de Anápolis lançam primeiro livro com ajuda de professor

Terceiranistas e ex-estudantes do Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) César Toledo e Gabriel Issa escreveram e lançaram o primeiro livro da carreira. Todo o projeto foi financiado pelo professor de língua portuguesa, Lucas Pedro.

O docente revela que a obra “Compilado Moderno de Assuntos Eternos”, que acaba de sair da pré-venda, foi fruto do esforço e dedicação dos estudantes, que são completamente responsáveis pela autoria do projeto. Para ele, muito mais do que uma questão pedagógica, guiar os autores foi uma questão humana.

A ideia do livro veio a partir do grupo Enargeia, encabeçado pelo professor e integrado por ex-alunos e terceiranistas apaixonados por arte e literatura. Nos encontros, que acontecem frequentemente, são compartilhados e discutidos textos autorais. A qualidade dos trabalhos surpreendeu o professor, que então propôs que os escritos fossem publicados em formato de livro.

Os alunos adoraram a ideia e ficaram bastante animados. Porém, a publicação de livros é um processo trabalhoso e que envolve diversos custos. Foi então que Lucas disse para não se preocuparem com essas questões.

“Foi meu presente para os meus alunos, para não ficarem preocupados com relação aos custos. Já havia me programado financeiramente para isso antes”, afirmou ao Portal 6.

A obra, como o próprio título revela, é um compilado de diversos contos, crônicas, poemas e poesias dos mais diversos gêneros. Essa multiplicidade de estilos, para o professor, é reflexo da individualidade e particularidade de cada um dos alunos. Além disso, afirma que esse seja o grande diferencial do livro.

“Os meninos são apaixonantes, exatamente porque são diferentes. Não dá para dizer que eles tenham algo em comum que não essa apreço, paixão pela literatura, arte e poesia e olhar a vida por olhos mais humanos. Em quesito de escrita, de tônica, a veia poética deles é muito distinta”, revelou.

O docente ainda destacou a importância e a necessidade dos demais professores país afora no desenvolvimento profissional e humano dos jovens, além de incentivar a classe a investir e acreditar nos talento de cada aluno. O intuito é desenvolverem um olhar atento para reconhecer as habilidades e competências dos jovens.

Para Maria Ludwig, ex-aluna de Lucas e uma das autoras integrantes do grupo Enargeia, a oportunidade dada pelo professor foi extremamente marcante.

“Uma chance de mostrar um pedacinho da minha alma, e realizar um sonho de infância em ver algo que eu escrevi em um livro”, admitiu.

O livro pode ser adquirido nas principais livrarias e também em formato de e-book na Amazon.