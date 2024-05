Moradores de região tranquila viram detetives para descobrir suspeitos de onda de furtos próximo a Anápolis

Samuel Leão - 19 de maio de 2024

Construção que passou por furtos em Interlândia. (Foto: Reprodução)

Um grupo de populares, do distrito de Interlândia, em Anápolis, decidiu se unir para investigar uma sequência de furtos que aconteceram na região. Na manhã deste sábado (18), o grupo acionou a Polícia Militar (PM) e apresentou as pistas colhidas.

Segundo eles, tudo teria começado quando um homem da região resolveu contratar três novos funcionários, que atuam como pedreiros e serventes em uma obra.

Roçadeiras teriam sido furtadas, porém, foram encontradas escondidas no mato, em um terreno baldio na quinta (16). Já no sábado (18), sumiram dois motores de betoneiras, lixadeira, pistola de pintura, rolos de fios e ainda as duas roçadeiras novamente.

Assim, vários moradores, que perceberam os homens olhando as construções da região, decidiram analisar a cena do crime e confrontar os suspeitos, acompanhados da polícia. Além de registrar as perdas, eles identificaram pegadas nas obras furtadas.

Ao comparecer até a casa onde dois dos supostos autores moram, descobriram botas com solado condizente com as pegadas, mas ambos negaram as acusações.

Apesar de realizar buscas, as autoridades não encontraram nenhum dos objetos na residência. Também foi constatado que um deles possui várias passagens, por furto e uso de entorpecentes. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).