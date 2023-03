Querendo ou não, convenhamos que a Air fryer se tornou um aparelho de cozinha muito popular e útil. Isso porque o aparelho permite cozinhar alimentos de forma saudável e saborosa, sem a necessidade de óleo, de forma rápida fácil. No entanto, você sabia que pode estar limpando a Air fryer do jeito errado?

Para que ela funcione bem e dure por muito tempo, é importante que a higienização seja feita corretamente sempre após o uso do aparelho. Por isso, leia a matéria até o final e saiba como limpar corretamente a Air fryer.

Você pode estar limpando a Air fryer do jeito errado; confira o certo

Devido à praticidade do dia a dia, a Air Fryer é um aparelho que está presente em quase toda casa. Contudo, é preciso prestar atenção na hora de fazer a limpeza do item de forma correta.

Para isso, a primeira coisa a se fazer é desconectar a Air fryer da tomada e esperar que ela esfrie completamente antes de começar a limpar. Isso evita queimaduras e outros acidentes.

Em seguida, retire a cesta e a bandeja de gordura e lave-as com água e detergente neutro. É importante limpar bem todos os cantos e fendas da cesta, pois é lá que se acumulam resíduos de alimentos que podem causar mau cheiro e proliferação de bactérias.

Se a cesta estiver muito suja, pode ser necessário deixá-la de molho em água morna e detergente por alguns minutos antes de lavar. A bandeja de gordura também pode ser lavada com água e detergente, mas se estiver muito suja, é recomendável usar uma escova macia para remover os resíduos mais difíceis.

Depois de lavar a cesta e a bandeja de gordura, seque-as bem com um pano limpo e seco. Certifique-se de que não fique nenhum resíduo de água, pois isso pode causar corrosão e danificar o aparelho. Em seguida, recoloque a cesta e a bandeja no aparelho e limpe a parte externa com um pano úmido e detergente neutro. Evite usar produtos abrasivos ou água em excesso, pois isso pode danificar a Air fryer.

Por fim, é importante limpar regularmente a Air fryer para evitar acúmulo de sujeira e resíduos de alimentos. Recomenda-se limpá-la após cada uso e, se possível, desmontá-la completamente a cada duas semanas para uma limpeza mais profunda.

Seguindo essas orientações simples, é possível manter a Air fryer limpa e funcionando bem por muito tempo, além de garantir alimentos saudáveis e saborosos em todas as refeições.

