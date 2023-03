Cenipa vai investigar causas do acidente de avião que deixou mortos e feridos em Goiânia

As causas do acidente de avião que matou duas pessoas e deixou outras quatro feridas na tarde nesta quarta-feira (22), em Goiânia, serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A informação foi divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB). Também vão atuar no caso equipes do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), de Brasília, vão atuar na elucidação do acidente.

As vítimas fatais são Bruno Rodrigues da Rocha, de 38 anos e Leonardo Rodrigues da Rocha, de 43 anos.

Outras quatro pessoas estão internadas em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

De acordo com informações passadas pelos tripulantes à Polícia Militar (PM), a aeronave partiu do Norte de Minas Gerais.

Leia na íntegra a nota da FAB

“Investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), localizado em Brasília (DF), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-VQV, nesta quarta-feira (22/03), em Goiânia (GO).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.