Quase 290 mil jovens não trabalham e nem estudam em Goiás

Estudo do IBGE levou em consideração população entre 15 e 29 anos para comparativo

Augusto Araújo - 04 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de estudantes universitários. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um novo estudo apontando que a taxa de jovens goianos que não estudam ou trabalho teve queda em um intervalo de 10 anos.

De acordo com o levantamento, foi levada em consideração a população entre 15 a 29 anos de idade para o comparativo.

Nesse sentido, em 2023, 288 mil pessoas estavam sem estudar ou trabalhar, o que representa 16,2% dessa faixa etária. Dez anos antes, em 2013, o percentual era de 19,7%.

Segundo o IBGE, a retração se justifica principalmente pelos jovens que estudam e estão ocupados, que representando uma taxa de 17,5% nos dados mais recentes, contra os 14,1% do estudo anterior.

Comparação nacional

Ao colocar lado a lado os números em relação com a média brasileira, Goiás também se destaca no levantamento com dados de 2023.

Em todo o Brasil, a taxa de jovens afastados do estudo e do trabalho é de 21,2%, cinco pontos percentuais acima do estado goiano.

Além disso, o índice nacional dos que estão ocupados e estudando simultaneamente foi 4,9 pontos percentuais menor, visto que ficou em 12,6%.