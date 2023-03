Bombeiros confirmam duas mortes no acidente de avião em Goiânia

Bruno Rodrigues da Rocha e Leonardo Rodrigues da Rocha são as vítimas fatais do acidente de avião ocorrido na tarde desta quarta-feira (22), em Goiânia.

Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), mas não resistiram aos ferimentos.

Outro quatro feridos também estão no HUGOL, todos em estado grave. Três deles respiram espontaneamente, enquanto outro precisa de ajuda de aparelhos.

Tripulantes informaram à Polícia Militar (PM) que a aeronave decolou do Norte de Minas Gerais.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão a caminho da Vila Mutirão para averiguar as causas do acidente.