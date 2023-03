Fábrica da CAOA não pretende dar férias coletivas para colaboradores de Anápolis, diz comunicado

Em meio a decretos de paralisação de produção de montadoras de veículos espalhados por todo o país, os 2,5 mil colaboradores da planta de Anápolis podem ficar sossegados. É o que revela a CAOA Montadora.

Ao Portal 6 a empresa informa que não há nenhuma previsão para a tomada de decisão em Anápolis e que, inclusive, a fábrica goiana trabalha na atualização de dois modelos da marca apresentados recentemente: Hyundai Tucson e Hyundai HR.

Entretanto, a Hyundai Motor Brasil decretou férias coletivas na última segunda-feira (20) para três turnos de produção, assim como equipes administrativas, da fábrica localizada em Piracicaba, interior de São Paulo.

O anúncio veio em meio aos comunicados de outras montadoras, como Volkswagen, Mercedes-Benz, GM e Stellantis. Vale destacar que todas as empresas relataram a necessidade de pausar a produção para que seja possível a adequação à falta de peças e mudanças no mercado.

No caso da Hyundai, o período será da última segunda-feira até o dia 2 de abril, em Piracicaba. De acordo com a empresa, o objetivo é adequar a produção. Essas decisões foram motivadas pelo aumento de custos que resultam na elevação dos preços dos veículos e dos custos de financiamento.

Entre os fatores que causaram essa variação, estão as diversas mudanças mundiais dos últimos anos, como a pandemia. “A pandemia, de forma geral, até por conta do início da digitalização das empresas mundiais, fez com que aumentassem os custos de várias peças e componentes da área automotiva, em particular, dos semicondutores”, disse à Agência Brasil, o coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), Antônio Jorge Martins*.

Porém, a renda da sociedade não acompanhou esse aumento, o que fez com que o mercado ficasse desequilibrado, explica o professor. Por essa razão, as empresas buscam se adequar ao novo cenário de demanda. Além disso, a alta dos juros no Brasil afetou o setor de veículos, levando as montadoras a perderem o interesse de produzir para estoque, complementa.

Leia nota na íntegra da CAOA:

“Não há nenhuma previsão de paralisação na fábrica de Anápolis, inclusive há poucos dias, apresentamos a atualização dos modelos Hyundai Tucson e Hyundai HR, produzidos nesta planta.”