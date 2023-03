Goiânia terá encontro de cães da raça mais inteligente do mundo neste fim de semana

Os tutores dos cães Border Collies, considerada a raça de cachorros mais inteligentes do mundo, poderão trocar experiências entre si no “Encontro de Border Collies” que acontecerá em Goiânia no próximo domingo (26).

O evento será realizado no Parque Lago das Rosas, que fica no Setor Oeste, das 08h até às 12h.

A ação tem como objetivo proporcionar um momento de confraternização entre os tutores e arrecadar pacotes de ração para ONGs focadas no acolhimento de animais de rua.

Ao longo do encontro, haverá distribuição de brindes, apresentação de especialistas em comportamento canino e demonstração de treinos básicos com a raça. Os profissionais também estarão retirando algumas dúvidas sobre os border collies.

De acordo com a organização do evento, o encontro também estará recebendo doação de tampinhas que serão encaminhadas ao Projeto Tampadas, responsável por castrar animais abandonados com recursos da reciclagem de tampinhas plásticas.

Vale ressaltar que não haverá comercialização de animais no local.