IF abre processo seletivo para cargo de professor com salário de até quase R$ 5 mil

Começa nesta quarta-feira (22) as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal Goiano (IF) para uma vaga para o cargo de professor substituto de física no campus de Campos Belos .

A oportunidade é destinada aos profissionais que tenham graduação completa em Física, Ciências Naturais com habilitação em Física, Matemática ou Graduação em Engenharias.

Os interessados em participar do certame devem se inscrever, até o dia 12 de abril, por meio do site do IF Goiano. O valor da taxa é de R$ 50.

Entre os requisitos para participar do processo seletivo, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares e não ser ocupante de cargo efetivo da carreira de magistério.

O concurso acontecerá em duas etapas, sendo elas prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatória, e de títulos, classificatória.

O candidato aprovado receberá uma remuneração mensal que pode variar de R$ 3.130,85 a R$ 4.304,92, a depender do nível de escolaridade. A jornada é de 40 horas semanais.

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.