Mãe que esperou o filho dormir para matá-lo a facadas em Anápolis é condenada pelo Tribunal do Júri

Maria Aparecida Lucinda Vieira, de 54 anos, foi condenada pelo Tribunal do Júri, nesta quarta-feira (22), a cinco anos, quatro meses e 10 dias de prisão, pela morte do filho Rafael Freitas Silva, de 26.

Além disso, a mulher terá que pagar R$ 150 mil a título de indenização para a família. A decisão, proferida pelo juiz Fernando Augusto Chacha, cabe recurso e ela poderá recorrer da sentença em liberdade.

Durante o julgamento foram ouvidos um policial que atendeu a ocorrência, o homem que estava com Maria Aparecida e a filha dela.

Relembre

No dia 08 de novembro de 2020, no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, a mulher conversava com um homem na porta de casa, quando o filho interveio e disse que ele não poderia dormir no imóvel.

Embriagada, Maria Aparecida discutiu com Rafael, que posteriormente foi dormir. Aproveitando que a vítima estava apagada, ela desferiu os golpes de facas.

À época a denunciada foi presa em flagrante, ainda portando a que utilizou para cometer o crime.

Durante a audiência de custódia, ela alegou que sofria maus tratos diariamente, com agressões, xingamentos e inclusive tentativas de abuso sexual, por parte do filho. No decorrer da investigação foi comprovada que as acusações eram falsas.