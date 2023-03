No zodíaco, existem alguns signos que vão ficar sozinhos para sempre se não derem uma mudada no jeito de agir e passarem a se abrir mais para as possibilidades do destino.

Por já terem se machucado demais, essas casas criaram uma armadura de proteção contra todos os possíveis sentimentos românticos e se tornaram extremamente frias.

O problema é que todos os dias, alguém muito interessante e legal se aproxima, tentando alguma conexão, e é afastada automaticamente, já que a frieza desses nativos repelem novos amores.

Vale a pena lembrar que, na vida, ninguém é feliz sozinho. Ninguém tem culpa do seu passado frustrante. Você precisa acordar para a vida e se permitir viver outra vez, pois isso pode gerar arrependimentos incalculáveis no futuro.

Conheça agora quais os signos que vão ficar sozinhos se não derem uma chance para o amor:

1. Gêmeos

Os geminianos já confiaram o coração para algumas pessoas que não tiveram a menor sensibilidade e empatia com eles. Isso machucou muito essa casa astrológica, que preferiu se fechar.

Hoje, quem tenta uma chance com o nativo, se surpreende com a frieza deles, mas não vale a pena. Nem todos são iguais! Existem boas pessoas que poderão consertar isso e construir um futuro lindo com vocês, geminianos.

Essa desconfiança é um bom mecanismo de defesa. Mas tenha calma! Você pode e deve amar outra vez! Permitam-se mais!

2. Virgem

O virginiano também é um outro signo que foge de todas as maneiras possíveis de um novo relacionamento. A necessidade de controle deste nativo é inexplicável.

Ou seja, se sentir vulnerável dentro de uma relação é tudo que menos querem. Mas a verdade é que o virginiano não tem noção do quanto poderá ser feliz se encontrar alguém parecido e organizado como ele.

Alguém que segure a mão em dias difíceis e amenize os dias ruins. Terminar essa vida sozinho pode ser algo muito vazio. Permitam-se ser amado e vivam o melhor da vida!

3. Aquário

Por fim, o aquariano também é outro signo completamente autossuficiente, que repele sentimentos bonitos e atos de amor. Por serem um tanto individualistas, preferem se esconder da armadura da solidão do que dar o braço a torcer.

No entanto, ninguém menciona o tanto que é deprimente ser totalmente solitário nessa vida. É claro que saber viver sozinho é uma dádiva, mas a graça está em dividir a história com alguém compatível.

Pense melhor na hipótese! Existe alguém bem próximo tentando entrar nesse coração rígido. Observe a situação com carinho. Talvez seja a grande chance de viver os melhores momentos da vida!

