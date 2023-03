Saiba como receber assistência de graça para declarar o Imposto de Renda em Anápolis

Para atender às necessidades da comunidade no período de declaração de Imposto de Renda (IR), a Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) oferece assessoria contábil gratuita a quem precisa de ajuda. A partir deste ano, o prazo para declarar é do dia 15 de março até 31 de maio.

Para agendar atendimento do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que possui parceria com a Receita Federal, o solicitante deve enviar um e-mail para o professor de Ciências Contábeis, Anderson Carlos da Silva, no endereço [email protected]

A partir desta mensagem, o requerente terá orientação personalizada de preenchimento da declaração do IR, a depender de cada situação. O atendimento, destinado somente à pessoa física, é feito pelos próprios estudantes de Ciências Contábeis, com apoio do professor Anderson Silva em casos mais complexos.

A UniEVANGÉLICA também oferece os serviços de consulta ao CPF, restituição do imposto de renda, orientações em caso de entregas fora do prazo e Microempreendedor Individual (MEI). O NAF funciona das 13h às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Penalidades

O contribuinte obrigado a declarar que não entregar o documento paga multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto de ano referente, podendo chegar a 20% para quem já possui dívida de imposto. Assim, a multa mínima é de R$ 165,74 para aqueles que não tem impostos prévios a pagar.

Outra penalidade para quem não declarar é que o CPF fica “Pendente de regularização”, o que resulta em possíveis problemas com contas bancárias, emissão de passaportes, programas sociais e empréstimos, entre outros.