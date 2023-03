6 erros que quem quer comprar no Mercado Livre não pode cometer

1. Não checar a reputação do vendedor

Antes de fazer uma compra, sempre busque verificar a reputação do vendedor. Caso isso não seja realizado, você pode estar ‘caindo em uma cilada’ e jogando dinheiro fora.

2. Não ler a descrição do produto com atenção

Certifique-se de ler a descrição do produto com atenção antes de fazer uma compra. É sempre importante verificar as especificações, condições e todas as informações para evitar que você compre um produto diferente daquilo que você realmente busca.

3. Não comparar preços com outro site

Um erro bastante comum por quem compra no Mercado Livre é não comparar os preços antes. Isso pode fazer com que você gaste mais do que o produto realmente está valendo. Por isso, antes de fazer uma compra, compare preços em diferentes vendedores.

4. Ficar com dúvidas e não perguntar ao vendedor

Se você tiver alguma dúvida sobre o produto, pergunte ao vendedor. Use o recurso de perguntas e respostas do Mercado Livre para fazer perguntas ao vendedor e obter informações adicionais sobre o produto.

5. Não se certificar sobre os métodos de pagamento

Certifique-se de usar métodos seguros de pagamento ao fazer uma compra. Caso desconfie que os métodos de pagamento solicitados pelo vendedor não seja confiáveis, evite realizar a compra.

6. Não pesquisar ofertas estranhas

Por fim, tenha cuidado com ofertas muito boas para serem verdade, pois esse é mais um erro comum entre quem compra na plataforma.

Normalmente, ofertas que parecem ser boas demais para ser verdade são, na verdade, um golpe ou indicar que o produto é falsificado. Então, fique atento!

