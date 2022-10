Por mais que pagar um boleto já seja um hábito bastante conhecido dos brasileiros por conta da impressionante quantidade, alguns cuidados são sempre essenciais antes de efetuar o pagamento.

Mas convenhamos, diariamente são tantos que nos geram dores de cabeça, que os famosos memes são apenas uma representação da dura realidade.

Afinal, lidamos sempre com contas que não tem fim, como aluguel, IPVA, internet, energia, telefone, assim como diversas outras.

Porém, o grande problema está nos falsos boletos gerados pelos golpistas, que podem acabar trazendo um grande prejuízo, além de uma dor de cabeça ainda maior.

Pensando nisso, separamos alguns cuidados essenciais para evitar cair nesse tipo de cilada.

6 cuidados que todo mundo precisa tomar antes de pagar um boleto

1. Confira fonte de emissão

Certifique-se sempre de que a fonte de emissão do seu boleto é confiável para evitar cair em golpes.

Isso porque diversos golpistas aproveitam da inocência das pessoas e encaminham falsos por meio do WhatsApp, e-mail ou até mesmo por SMS.

Então, sempre se atente a realizar o pagamento apenas por meios oficiais.

2. Valores iguais

Normalmente, a quantia cobrada em um boleto aparece em dois pontos distintos do documento oficial, sendo no final do código de barras e no espaço “valor do documento”.

Então, para evitar problemas, se atente sempre se em ambos os espaços, o valor cobrado está o mesmo, sem uma alteração que pode te causar prejuízos.

3. Preço diferente quando se costuma ser fixo

Tome bastante cuidado quando você se deparar quando um valor diferente em um boleto que costuma vir com uma quantia já fixa.

Isso pode ser um golpe!

4. Atenção aos dados

Um dos principais sinais de que um boleto é falso é apresentar diversos erros simples de português nos dados gerais do documento.

Por isso, sempre se atente e garanta que não tem nada de suspeito nas informações antes de efetuar o pagamento.

5. Verifique o código de barras

Quer uma dica importante? Os três primeiros números do código de barras encontrados em sequência dizem respeito ao código do banco que emitiu o boleto.

Normalmente, quando o documento é original, eles estão presente igualmente, tanto na região inferior, como na superior.

Caso os números não forem os mesmos do banco informado no boleto, esse é um sério indicativo de que você pode estar caindo em uma cilada.

6. Atenção aos dados do beneficiário

O CNPJ do beneficiário costuma sempre estar presente no boleto, sendo uma forma de poder garantir que está pagando para a pessoa certa.

Então, antes de efetuar o pagamento, certifique-se sempre que o beneficiário presente no documento é realmente a pessoa que você precisa pagar.

